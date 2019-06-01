Son Dakika Haberleri: Gelibolu Yarımadası için "kesin korunacak hassas alan" kararı
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Gelibolu Yarımadası için "kesin korunacak hassas alan" kararı

1 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alan Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Gelibolu Yarımadası için
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alan Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alanın kroki ile sınır ve koordinatları yer aldı.
Bu kapsamda, Gelibolu ilçesinde bulunan 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:20 Kaynak: AA
Türkiye, Cumhurbaşkanı, Çanakkale, Gelibolu, Güncel
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