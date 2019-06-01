Gelibolu Yarımadası için "kesin korunacak hassas alan" kararı
1 saat önce
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alan Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:20 Kaynak: AA
'nin Gelibolu
ilçesindeki 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alan Cumhurbaşkanı
kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alanın kroki ile sınır ve koordinatları yer aldı.
Bu kapsamda, Gelibolu ilçesinde bulunan 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Tunceli kırsalında görülen vaşak kent merkezine indi
(Özel) Mermi ile doğan bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi edildi
Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti
İftara ne kadar kaldı? İşte 1 Haziran Cumartesi il il iftar vakitleri