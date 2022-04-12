ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na göçmen flamingolar bu yıl da geldi - Son Dakika
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ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na göçmen flamingolar bu yıl da geldi

12.04.2022 16:25

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ilk kez geçen yıl görülen göçmen flamingolar, bu sene de bölgeye geldi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ilk kez geçen yıl görülen göçmen flamingolar, bu sene de bölgeye geldi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Büyük Anafarta köyü yakınındaki Suvla Gölü'ne gelen yüzlerce flamingo, pembe ve beyaz renkleriyle görsel şölen sunuyor. Göl üzerinde dolaşan flamingolar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Bölgeyi ziyaret eden çok sayıda kişi, flamingoların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de sosyal medya hesabında, çektiği fotoğrafları paylaşıp "Misafirlerimiz güvenli beldeye yine geldi." ifadesini kullandı.

ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na göçmen flamingolar bu yıl da geldi
ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na göçmen flamingolar bu yıl da geldi
ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na göçmen flamingolar bu yıl da geldi
ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na göçmen flamingolar bu yıl da geldi
ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na göçmen flamingolar bu yıl da geldi
ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na göçmen flamingolar bu yıl da geldi
ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na göçmen flamingolar bu yıl da geldi
ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na göçmen flamingolar bu yıl da geldi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na göçmen flamingolar bu yıl da geldi - Son Dakika
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