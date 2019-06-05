Gelibolu Yarımadası'nda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı
tatili dolayısıyla tarihi Gelibolu
Yarımadası'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Çanakkale
'nin Eceabat
ilçesindeki tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen yerli ve yabancı turistler, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Akbaş Şehitliği ile Seyit Onbaşı Heykeli, Yahya Çavuş Şehitliği, Conkbayırı
ve Arıburnu bölgelerini ziyaret ediyor.
Özellikle Trakya
ve İstanbul
yönünden gelen vatandaşların ilk ziyaret noktası Akbaş Şehitliği oluyor.
Atalarının bu topraklarda 104 yıl önce şeref dolu kahramanlıklarından etkilenen ziyaretçiler, şehitliklerde dua ediyor, fotoğraf çekiyor.