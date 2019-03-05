Son Dakika Haberleri: Gelibolu Yarımadası'nda Görülen Tilki İlgi Odağı Oldu

Gelibolu Yarımadası'nda Görülen Tilki İlgi Odağı Oldu

24 dakika önce

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gezinen ve insanları görünce kaçmadığı belirtilen tilki, ilgi odağı oldu.

Gelibolu Yarımadası'nda Görülen Tilki İlgi Odağı Oldu, System.String[]
ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gezinen ve insanları görünce kaçmadığı belirtilen tilki, ilgi odağı oldu. Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı Eceabat ilçesi sınırları içerisindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda görülen tilki, dikkat çekiyor. 104 yıl önce dünyanın en kanlı savaşının yaşandığı yarımadada, 57'nci Alay Şehitliği ile Conkbayırı arasındaki yolda görülen tilki, insanlardan ürkmüyor ve kaçmıyor. Fotoğrafının çekilmesine aldırmayan tilkiye, zaman zaman bölgeyi ziyaret eden vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin yiyecek verdiği belirtildi. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:18 Kaynak: DHA

Eceabat, Çanakkale, Gelibolu, Güncel
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