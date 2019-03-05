Gelibolu Yarımadası'nda Görülen Tilki İlgi Odağı Oldu
24 dakika önce
ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gezinen ve insanları görünce kaçmadığı belirtilen tilki, ilgi odağı oldu.
ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu
Yarımadası'nda gezinen ve insanları görünce kaçmadığı belirtilen tilki, ilgi odağı oldu. Çanakkale
Kara Savaşları'nın yaşandığı Eceabat
ilçesi sınırları içerisindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda görülen tilki, dikkat çekiyor. 104 yıl önce dünyanın en kanlı savaşının yaşandığı yarımadada, 57'nci Alay Şehitliği ile Conkbayırı
arasındaki yolda görülen tilki, insanlardan ürkmüyor ve kaçmıyor. Fotoğrafının çekilmesine aldırmayan tilkiye, zaman zaman bölgeyi ziyaret eden vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin yiyecek verdiği belirtildi. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:18 Kaynak: DHA
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