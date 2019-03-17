Son Dakika Haberleri: Gelibolu Yarımadası'nda Ziyaretçi Yoğunluğu

Gelibolu Yarımadası'nda Ziyaretçi Yoğunluğu

42 dakika önce

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenleri öncesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Gelibolu Yarımadası'nda Ziyaretçi Yoğunluğu, System.String[]
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenleri öncesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Ziyaretçiler, ellerinde Türk bayraklarıyla Şehitler Abidesi başta olmak üzere bölgedeki şehitlik ve anıtları gezip dua ediyor, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen AKUT Arama Kurtarma Derneği üyesi 350 kişi ise Şehitler Abidesi'nde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Bursa'dan gelen Gürsu Belediyesi Ayyıldız Mehteran Takımı da kısa gösteri yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:35 Kaynak: AA

Çanakkale, Gelibolu, Güncel
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