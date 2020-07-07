Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli (1) - ÇANAKKALE - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ÇANAKKALE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: " (Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Yaklaşık şu ana kadar 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor. Kesin tespitler yangın tamamen söndürüldükten sonra yapılır."