Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü

Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü

15.02.2021 16:45

ÇANAKKALE'de etkili olan kar yağışında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlik ve anıtlar, beyaz örtüyle kaplandı.

ÇANAKKALE'de etkili olan kar yağışında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlik ve anıtlar, beyaz örtüyle kaplandı.

Eceabat ilçesi sınırlarında yer alan ve 106 yıl önce Mehmetçiğin, 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazdığı 33 bin 490 hektarlık Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda başta Şehitler Abidesi olmak üzere, alandaki şehitlikler ve anıtlar kar yağışıyla beyaza büründü. Tarihi Alan, beyaz örtüsüyle farklı bir güzelliğe büründü.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Ünlü Sanatçı Özkan Uğur'un Ailesinden İlk Açıklama
17:28 Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama: Hepimizin başı sağ olsun
17:27 Süper Lig takımlarıyla adı geçen Bilic'ten şaşırtmayan tercih! İşte modaya uyan Hırvat hocanın yeni takımı
17:26 Özkan Uğur'un ölüm haberi alan Melek Baykal gözyaşlarını tutamadı: Kimseyi kırmayan kocaman kalpli bir adamdı
17:23 Süper Lig ekipleriyle adı geçen Bilic'ten şaşırtmayan tercih! İşte modaya uyan Hırvat hocanın yeni takımı
17:22 Özkan Uğur'un ölüm haberi alan Melek Baykal gözyaşlarına boğuldu
17:16 Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
17:14 Özkan Uğur'un ölüm haberini Bakan Koca duyurdu
17:06 Sanatçı Özkan Uğur'un Ölümü Sonrası Taziye Paylaşımları
17:02 Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu! Paylaşımlar peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 18:24:41. #1.13#
SON DAKİKA: Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement