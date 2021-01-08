Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika

Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi

08.01.2021 14:16

Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi'nde, İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı Tahliyesinin 105'nci yılı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi'nde, İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı Tahliyesinin 105'nci yılı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

9 Ocak 1916 İtilaf Devletlerinin Gelibolu Yarımadası'nı Tahliyesinin 105. Yıl Dönümü, Covid-19 salgını kapsamda alınan tedbirler ile 9 Ocak'ın Cumartesi'ye denk gelmesi sebebiyle sınırlı katılım ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tören düzenlendi.

Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen programa; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğ. Mehmet Cem Okyay, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Tahsin Saruhan, Çanakkale protokolü ve askeri erkan katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumlarıyla başlayan tören; şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından protokol üyelerinin şehitliklere karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Düzenlenen tören sonrası bir açık bir açıklama yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "9 Ocak zafer günümüz. 1915 yılında cereyan eden Çanakkale Savaşları'nın sonucunda, Türk milletinin, Mehmetçiğimizin haklı bir zaferinin tescillendiği, son düşman askerinin Gelibolu Yarımadası'ndan ayrıldığı 9 Ocak günü. Çanakkale milletimiz ve Mehmetçiğimiz bir destan yazmıştır. ve biz de o fedakarlığı yapan, bu topraklar için toprağa düşen o kahramanları anmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da tören icra ettik. Türkiye'de ve dünyada olan salgın sebebiyle daha kontrollü ve az sayıda kişinin katılımıyla bir tören yaptık. Lakin yine o büyük kahramanlarımızı unutmadığımızı göstermek adına saygı duruşunda bulunduk ve İstiklal Marşı'mızı gönülden okuduk. Başta Anafartalar'ın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı saygıyla andık. Onları dualarımızla yad ettik. ve bir kez daha bu toprakları bizlere vatan yapanları rahmet, minnet ve şükranla andık" dedi.

Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi
Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi

Gelibolu Yarımadası, Tümgeneral, Çanakkale, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü Mesut Özil'in amcasından transfer itirafı: Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylemişti Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı Küçük kızını istismar eden şahsın tutuklandığını gören anne veryansın etti: Yüzüne tükürmek istiyorum Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Bursaspor'un gözü Ozan Tufan transferinde! Dayanışma payı alacaklar
Şirketin değeri 800 milyon doları aşacak! Getir İngiltere'de de faaliyete başlıyor Şirketin değeri 800 milyon doları aşacak! Getir İngiltere'de de faaliyete başlıyor         
14:10
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası         
13:53
Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi         
12:56
Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti         
12:18
Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum         
12:04
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor         
11:25
Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var?         
11:02
İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak         
10:23
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti         
10:11
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor         
09:53
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 14:30:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei