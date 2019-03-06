Son Dakika Haberleri: Gelibolu Yeni Feribot İskelesi Çalışmaları Başladı

Gelibolu Yeni Feribot İskelesi Çalışmaları Başladı

45 dakika önce

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Gelibolu ilçesinde bir süre önce temeli atılan yeni feribot iskelesinde çalışmalar başladı.

Gelibolu Yeni Feribot İskelesi Çalışmaları Başladı, System.String[]
Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Gelibolu ilçesinde bir süre önce temeli atılan yeni feribot iskelesinde çalışmalar başladı.

Çanakkale İl Özel İdaresi Gelibolu ilçesinde mevcut iskelenin 2 kilometre gerisinde şehrin dışına yapılmaya başlanılan, 40 bin metrekarelik bir alana yapılacak olan ve iki ayrı terminal ile 4 rampadan oluşacak yeni feribot iskelesi çalışmalarına devam ediyor. Yetkililerden alınan bilgide, "Şehrin dışına yapılmaya başlanılan yeni feribot iskelesi ile ayı anda birden fazla gemi rampaya yanaşacak, araç transferleri daha hızlı olacak ve Gelibolu-Lapseki hattındaki deniz ulaşımı daha da hız kazanacak. Böylelikle hem Gelibolu trafik anlamında rahat bir nefes alacak, hem de turizm alanında gelişme sağlayacak" denildi. Çanakkale'ye ve Gelibolu'ya uzun yıllar hizmet edecek olan Gelibolu Yeni Feribot İskelesi'nin 2019 yılının sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Çanakkale, Feribot İskelesi, Gelibolu, Güncel
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