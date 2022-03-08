Gelibolulu kadın fırın ustası erkeklere taş çıkartıyor - Son Dakika
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Gelibolulu kadın fırın ustası erkeklere taş çıkartıyor

08.03.2022 14:39
Gelibolulu kadın fırın ustası erkeklere taş çıkartıyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde eşinin açtığı pide, kebap ve lahmacun salonunda daha önce yardımcı işlerde görev alan Songül Mete, fırının başına geçip usta oldu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde eşinin açtığı pide, kebap ve lahmacun salonunda daha önce yardımcı işlerde görev alan Songül Mete, fırının başına geçip usta oldu.

Ramis Mete, bir süre önce ilçe merkezinde pide, kebap ve lahmacun salonu açtı. İş yerinde eşine yardımcı olmak isteyen 2 çocuk annesi Songül Mete ise kasiyerlik yapıp, mutfak işleriyle ilgilenmeye başladı.

Temizlik çalışmalarına da yardımcı olan Songül Mete zamanla fırın ustalarından mesleği öğrenip kürek başına geçti. Fırındaki ustanın işten ayrılmasının ardından ise görev kendisine kalan Songül ustalığını ilerletti.

Fırın ustalığında çok kısa bir süre zorlandığını belirten Mete, "İş sebebim ustalardan kaynaklı oldu. Gelen ustalar bizi bırakıp gidiyorlardı işlerin yoğun zamanlarında, en sonunda eşime dedim ki 'ben yapacağım bu işi' o da 'yapamazsın' dedi. Sonunda onun da onayını alarak, fırının başına geçtik. İlkten çok zorlandım. Ondan sonra eşimin de desteğini aldıktan sonra, işime dört elle sarıldım nasıl iyi yaparım, nasıl başarırım diye kendimi devamlı yeniledim." dedi.

Kadının her alanda başarılı olabileceğini dile getiren Songül Mete, şöyle devam etti:

"Çok hırs yaptım bu işi, 'yaparım' dedim. Sonunda azimle hırsımla başardım bu işi. Ayrıca bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü, kadının elinin dediği her yer çok güzel. 8 Mart kutlu olsun." dedi.

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Çanakkale, Gelibolu, 8 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelibolulu kadın fırın ustası erkeklere taş çıkartıyor - Son Dakika


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