Gelibolulu karateciler dünya ikincisi oldu

Gelibolu
Karate Spor Kulübünden iki sporcu, Romanya
'da düzenlenen dünya şampiyonasından ikincilikle döndü.
WSF Shotokan Dünya Karate Federasyonunun Romanya'nın başkenti Bükreş
'te gerçekleştirdiği Dünya Shotakan Şampiyonası'na, Gelibolu Karate Spor Kulübü sporcuları Elif Nil Doluel ve Dilanur Kılıç, antrenörleri Gülbaşak Yavuz ile katıldı.
Sporcular kendi sıkletlerinde, ferdi kumite ve takım kumitede dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanıp isimlerini uluslararası arenaya yazdırdı.
Kata kategorisinde yarışarak röpesaj finali yapan Dilanur Kılıç, 2003 doğumlular kategorisinde de dünya beşincisi oldu.