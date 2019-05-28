Son Dakika Haberleri: Gelibolulu karateciler dünya ikincisi oldu
Son Dakika Spor Haber

Gelibolulu karateciler dünya ikincisi oldu

1 saat önce

Gelibolu Karate Spor Kulübünden iki sporcu, Romanya'da düzenlenen dünya şampiyonasından ikincilikle döndü.

Gelibolulu karateciler dünya ikincisi oldu, System.String[]
Gelibolu Karate Spor Kulübünden iki sporcu, Romanya'da düzenlenen dünya şampiyonasından ikincilikle döndü.
WSF Shotokan Dünya Karate Federasyonunun Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirdiği Dünya Shotakan Şampiyonası'na, Gelibolu Karate Spor Kulübü sporcuları Elif Nil Doluel ve Dilanur Kılıç, antrenörleri Gülbaşak Yavuz ile katıldı.
Sporcular kendi sıkletlerinde, ferdi kumite ve takım kumitede dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanıp isimlerini uluslararası arenaya yazdırdı.

Kata kategorisinde yarışarak röpesaj finali yapan Dilanur Kılıç, 2003 doğumlular kategorisinde de dünya beşincisi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:34 Kaynak: AA
Bükreş, Gelibolu, Romanya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PFDK, Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi El Sadd'ın yeni teknik direktörü Xavi oldu Mehmet Topal'dan ayrılık açıklaması: Yapılan algı, yapanların istediği gibi bitmeyecek Tottenham-Liverpool maçı şifresiz yayınlanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:01:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelibolulu karateciler dünya ikincisi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]