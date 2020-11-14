Gelibolulu öğrenciler Kovid-19 ve deprem hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Türk Kızılayı Gelibolu Şube Başkanlığınca ilçede öğrenim gören öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve deprem konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kızılay Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, gazetecilere, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bu çalışmalarda hem deprem hem de dünya genelinde etkili olan Kovid-19 salgını konusunda eğitimler verdiklerini ifade eden Öztürk, "Kızılay her türlü felakette insanlığın yardımına koşuyor. Sadece afet ve felaketlerde değil, normal günlerde de insanlara yardımlarda bulunuyor. Herkesin bildiği gibi yurdumuz deprem bölgesidir. İlçedeki okullarımızın isteği sonrası Gazi Süleyman Paşa İlkokulunun minik öğrencilerine, önce Türk Kızılay'ımızı tanıttım ve neler yaptığını anlattım. Bunun ardından da bu çocuklarımıza, depreme sınıflarında yakalandıklarında onların anlayacağı bir şekilde tatbi ki uygulamalarla anlatarak bilgilendirdik. Bu bilgilendirmelerimiz, okullarımızın da istekleri olduğu taktirde devam edecektir." dedi.