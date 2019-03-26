Son Dakika Haberleri: Gelibolulu Öğrencilerden Türkiye Şampiyonluğu

Gelibolulu Öğrencilerden Türkiye Şampiyonluğu

1 saat önce

Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, Mersin'de düzenlenen "Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Atıcılık Türkiye Şampiyonası"nda birinci oldu.

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Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, Mersin'de düzenlenen "Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Atıcılık Türkiye Şampiyonası"nda birinci oldu.

Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda 57 katılımcı ile mücadele eden Namık Kemal Ortaokulu sporcusu minikler, 10 metre tabanca atışında 357 puanla rakiplerini geçerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Okul takımı da bin 27 puanla takım halinde Türkiye birincisi olarak ilçeye döndü.

Sporcularıyla gurur duyduğunu belirten Okul Müdürü Osman Gül, "Antrenörümüz ile iyi bir çalışma dönemi geçiren sporcularımızın hem takım halinde hem de ferdi olarak Türkiye şampiyonu olarak dönmelerine sevindik. Sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızı ödüllendireceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:48 Kaynak: AA

Gelibolu, Mersin, Türkiye, Spor
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