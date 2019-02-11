Son Dakika Haberleri: Gelibolulu Sporcular Türkiye Şampiyonasına Katılacak

Gelibolulu Sporcular Türkiye Şampiyonasına Katılacak

1 saat önce

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Okul Sporları Havalı Tabanca Yarışları Gelibolu'da yapıldı.

Gelibolulu Sporcular Türkiye Şampiyonasına Katılacak, System.String[]
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Okul Sporları Havalı Tabanca Yarışları Gelibolu'da yapıldı.

Gelibolu Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen yarışlara ilçedeki ortaokul ve lise okullarının sporcuları katıldı.


Yarışmada, yıldız erkeklerde Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu 968 puanla birinci, 100.yıl Barış Ortaokulu 879 puanla ikinci, Gelibolu Ecebey Mesleki Teknik Anadolu Lisesi genç erkeklerde 1510 puanla birinci, Gelibolu Anadolu Lisesi 1415 puanla ikinci, Gelibolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kız takımı ise 1300 puanla birinci oldu.

Okul sporları şampiyonasına katılan okullar, şampiyona puan barajını aşarak Mersin'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Gelibolu, Türkiye, Spor
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