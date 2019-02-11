Gelibolulu Sporcular Türkiye Şampiyonasına Katılacak
1 saat önce
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Okul Sporları Havalı Tabanca Yarışları Gelibolu'da yapıldı.
Türkiye
Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Okul Sporları Havalı Tabanca Yarışları Gelibolu
'da yapıldı.
Gelibolu Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen yarışlara ilçedeki ortaokul ve lise okullarının sporcuları katıldı.
Yarışmada, yıldız erkeklerde Gelibolu Namık Kemal
Ortaokulu 968 puanla birinci, 100.yıl Barış Ortaokulu 879 puanla ikinci, Gelibolu Ecebey Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
genç erkeklerde 1510 puanla birinci, Gelibolu Anadolu Lisesi 1415 puanla ikinci, Gelibolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kız takımı ise 1300 puanla birinci oldu.
Okul sporları şampiyonasına katılan okullar, şampiyona puan barajını aşarak Mersin
'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkını elde etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:36 Kaynak: AA
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