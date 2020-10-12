Gelibolulu triatloncular Gemlik'teki turnuvadan madalyayla döndü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen Modern Pentatlon Turnuvası'na katılan Geliboluspor Triatlon Takımı ilçeye 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

Gemlik Belediyesi, Gemlik Belediye Spor Kulübü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Modern Pentatlon Federasyonu Bursa İl Temsilciliğince gerçekleştirildi.

Çanakkale dahil 5 ilden 132 sporcunun yer aldığı yarışlarda Geliboluspor'dan masterler 50 yaş üstünde Kerem Ay, masterler 40 yaş üstünde Münevver Çalışkan, 17 yaş altı genç erkeklerde Yavuz Selim Tane ve 17 yaş altı genç kadınlarda Halima Savran birinci oldu.

Aynı takımdan 17 yaş altı genç kadınlarda ikinciliği Merve Öbekçi, üçüncülüğü Narin Yaren Çelik kazanırken, 10 yaş altı genç kızlarda Rana Çalışkan üçüncülük, 13 yaş altı genç kızlarda Şimal Türker dördüncülük, 15 yaş altı genç kızlarda da Azra Çalışkan beşincilik derecelerini elde etti.

Geliboluspor Triatlon Takımı antrenörü Halil Tuna, "Triatlon sezonuna iyi bir başlangıç yaptık. Sporcularımızın bu başarıları ilçemize yapılacak olan yüzme havuzumuz bittiğinde daha da artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.