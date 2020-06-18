Gelibolulu üreticilere kenevir uyarısı - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ayçiçeği üreticileri yasa dışı kenevir ekimi konusunda uyarıldı.

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kendilerine iletilen ihbarlar kapsamında ayçiçeği ekili alanlarda inceleme yaptı.

İncelemelerde ekili alanlara kimliği belirsiz kişilerce kenevir ekildiği belirlendi. Arazi sahipleri bu konuda uyarılıp dikkatli olmaları istendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Zeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde üreticilerin bilgisi dışında yasa dışı ekim yapıldığı ihbarları aldıklarını söyledi.

Bu konuda üreticilerin zor durumda kalmamaları için durumu hemen jandarma ve polise bildirmesi gerektiğini belirten Zeybek, "Jandarma ekiplerimiz ile birlikte üreticilerimize gerekli uyarıları yaptık." dedi.