GELİDONYA FENERİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ - Son Dakika
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GELİDONYA FENERİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

16.04.2022 14:02

ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent mahallesi Karaöz mevkiinde bulunan tarihi Gelidonya Feneri, ziyaretçilerin bıraktığı atıklar yüzünden çöplüğe döndü.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent mahallesi Karaöz mevkiinde bulunan tarihi Gelidonya Feneri, ziyaretçilerin bıraktığı atıklar yüzünden çöplüğe döndü.

Gelidonya Feneri, 1936 yılında yapılmasına rağmen manzarası, kayalıkların üzerindeki konumu gereği dünyanın deniz seviyesinden en yüksekte bulunan feneri olarak biliniyor. Coğrafi konumu gereği sarp kayalıkların üstüne inşa edildiği için karadan araçla ulaşılamayan Gelidonya Feneri, Adrasan Mahallesi ve Mavikent Karaöz mevkii arasında karanın en uç noktasında yer alıyor. Fener konumundan dolayı denizde çok geniş alandan görülüyor.

Yaklaşık bir asırdan beri denizcilere ışık tutan fener her mevsim yerli ve yabancı konuklarını ağırlıyor. Son günlerde ziyaretçilerin bıraktığı atıklar yüzünden fenerin etrafı çöplük haline geldi. Çevreye duyarlı ziyaretçiler, çöpleri fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.

GELİDONYA FENERİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
GELİDONYA FENERİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
GELİDONYA FENERİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

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Kaynak: DHA

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