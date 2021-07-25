Üye Girişi
Gelim Olur Musun yarışmasıyla adını duyuran Sinem Umaş'a Tarık Mengüç'ten sert tepki! - Son Dakika

Gelim Olur Musun yarışmasıyla adını duyuran Sinem Umaş'a Tarık Mengüç'ten sert tepki!

25.07.2021 13:48
Gelim Olur Musun yarışmasıyla adını duyuran Sinem Umaş'a Tarık Mengüç'ten sert tepki!, System.String[]

Tarık Mengüç, evlilik programı 'Gelinim Olur Musun'la adını duyuran Sinem Umaş'a sert tepki gösterdi.

Tarık Mengüç, evlilik programı 'Gelinim Olur Musun'la adını duyuran Sinem Umaş'a sert tepki gösterdi. Umaş, saçı turuncu olduğu için pişmanlığını dile getirdiği videoda, "Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum" dedi.

"ÇİNGENELERE KURBAN OLASIN"

Umaş'ın videosunu izleyen Mengüç sosyal medya hesabından isyan etti; "Bugüne kadar kimse ile polemik yapmadım fakat benim adabıma ile sanatıma benim roman oluşuma tabiri caizse çingene oluşuma kimse laf edemez. Bu ırk ayrımıdır unutma ki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır. Hatırlıyorsam sen evlilik programında evlenecektin, ne oldu? Aaaaa istiyorsan 25 senelik evlilik sırlarını... Nasıl mutlu olunur, nasıl şarkılar yazılır, nasıl adabı edebi ile konserden konsere koşulur, nasıl reklam çekilir, nasıl bu esnada iki tane nur topu gibi evladı saygılı bir şekilde yetiştirilir... Sen saça bakma Sinem Umaş sen kalbe bak. Bir şarkı çıkardım dinle bak 'Deliler' diye ama sen ona da mana bulursun. Çok çalış olur mu, albüm çıkaracaksan sana şarkı veririm adına 'çingenelere kurban olasın' diye"

BU NEYİN DUYARI!

Umaş ise Mengüç'e, "E abicim senin saçın turuncu değil miydi? E benim de kafam turuncu oldu neyin duyarı bu?" diyerek, Mengüç'e karşılık verdi.

Daha sonra yeni bir açıklama yapan Mengüç şunları söyledi:

"Siyahi insanlara karşı ırkçılık söylemi olduğunda ayağa kalkan halkın, kendi milletinin kültürünü ötekileştirdiği bir ülke de yaşıyoruz maalesef ki. "Böyle bir çingenelik olur mu" nedir ya? Bu nasıl bir itham, bu nasıl bir ön yargı? Dünyaya geldiğim toprakların gerçekten bu zihniyeti., olduğuna inanamıyorum. Hesapta biriz ama birbirimizi "Kürt, roman, laz, çerkez" diye ayırır olmuşuz. Sırf toplumları bu şekilde yargıladığımız için insanlarımız utancın kurbanı oluyor ve farkında değilsiniz. Romanlık zihniyetlerinizde ne anlama geliyor, nasıl bir yer kaplıyor bilmiyorum ama roman olmak, sanatçı doğmak. Roman olmak en ufak şeyle bile mutlu olmak. O her zaman yakalamak istediğiniz huzuru bir kıvılcımla bulmak. Biz sizin ön yargıyla baktığınız kültür hiç değildik, olmadıkta."

Gelim Olur Musun yarışmasıyla adını duyuran Sinem Umaş'a Tarık Mengüç'ten sert tepki!

Tarık Mengüç, Sinem Umaş, Evlilik, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Gelim Olur Musun yarışmasıyla adını duyuran Sinem Umaş'a Tarık Mengüç'ten sert tepki! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni transfer Cicaldau turp gibi çıktı! Efsane futbolcu Hagi'ye de bir mesaj yolladı 14:49 Yeni transfer Cicaldau turp gibi çıktı! Efsane futbolcu Hagi'ye de bir mesaj yolladı Çocukların çığlığı yürek parçaladı! Anne ve babalarından şiddet gören çocuklar, kilit altında tutulup, işkence edilmiş 14:02 Çocukların çığlığı yürek parçaladı! Anne ve babalarından şiddet gören çocuklar, kilit altında tutulup, işkence edilmiş Cristiano Ronaldo, Messi'den daha iyi! İşte fark yaratan 5 özellik 13:59 Cristiano Ronaldo, Messi'den daha iyi! İşte fark yaratan 5 özellik
Son Dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı 13:53 Son Dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı Bir anda yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti 13:28 Bir anda yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi 12:07 Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi
Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı 11:25 Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti 11:13 İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti

Son Dakika Haberleri
14:50 Merkez Hakem Kurulu karıştı! Tahkim'in itirazını reddettiği hakemler isyan etti
14:49 Yeni transfer Cicaldau turp gibi çıktı! Efsane futbolcu Hagi'ye de bir mesaj yolladı
14:46 Mesut Özil hastalandı! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı
13:59 Cristiano Ronaldo, Messi'den daha iyi! İşte fark yaratan 5 özellik
13:57 17 yıl sonra Ben Affleck ile öpüşme pozunu paylaşan Jennifer Lopez beğeni topladı
13:55 Kendisinden önce namı geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Aanholt, bahis bağımlısı çıktı
13:53 Son Dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı
13:51 Eriksen'in durumu iyi! 1 ay önce sahada kalp krizi geçiren yıldız futbolcu, ailesiyle gezintiye çıktı
13:49 13 yıl önceyi hatırlattı! Koronavirüsün vurduğu esnaf dirilmek için aynı yardımı bekliyor
13:46 Erdoğan, Olimpiyat şampiyonu Çin'i parkeden silen Filenin Sultanları'nı tebrik etti
Merkez Hakem Kurulu karıştı! Tahkim'in itirazını reddettiği hakemler isyan etti Merkez Hakem Kurulu karıştı! Tahkim'in itirazını reddettiği hakemler isyan etti         
14:51
Mesut Özil hastalandı! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı Mesut Özil hastalandı! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı         
14:47
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla kırdı geçirdi Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla kırdı geçirdi         
14:00
Kendisinden önce namı geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Aanholt, bahis bağımlısı çıktı Kendisinden önce namı geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Aanholt, bahis bağımlısı çıktı         
13:56
13 yıl önceyi hatırlattı! Koronavirüsün vurduğu esnaf dirilmek için aynı yardımı bekliyor 13 yıl önceyi hatırlattı! Koronavirüsün vurduğu esnaf dirilmek için aynı yardımı bekliyor         
13:50
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması         
13:27
Şehrin ortasında güpegündüz fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırmadan, bir araçtan inip diğerine bindiler Şehrin ortasında güpegündüz fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırmadan, bir araçtan inip diğerine bindiler         
11:51
Maske takmayan kadın, ''Yaz cezamı'' diyerek polislere direndi! Şimdi, bin 50 lira ceza ödeyecek Maske takmayan kadın, ''Yaz cezamı'' diyerek polislere direndi! Şimdi, bin 50 lira ceza ödeyecek         
11:15
İzmir'de korkunç kaza! Otomobilin metro inşaatına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı İzmir'de korkunç kaza! Otomobilin metro inşaatına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
11:05
İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını polis korkusu bile sonlandıramadı İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını polis korkusu bile sonlandıramadı         
11:01
Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım         
10:39
Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL         
10:20
Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü         
00:04
Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı         
21:53
Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu         
19:30
Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı         
19:07
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2021 14:55:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelim Olur Musun yarışmasıyla adını duyuran Sinem Umaş'a Tarık Mengüç'ten sert tepki! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement