Gelin Adayının Alkolsüz Şampanya Patlatması Sosyal Medyada Tepki Topladı - Son Dakika
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Gelin Adayının Alkolsüz Şampanya Patlatması Sosyal Medyada Tepki Topladı

06.08.2023 23:28

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, sosyal medyada bekarlığa veda partisi için bir araya gelen gelin adayı ve arkadaşlarının alkolsüz şampanya patlatarak eğlendiği görüntülere tepki gösterdi. Külünk, 'Bu konuyu siyasal İslam'a bağlayanlar olacaktır. Sofradakiler başlarını örtmüşler diye... Siyasal İslam bir kenarda dursun, İslam o sofrada mevcut değil. Öyleyse mesele, birilerinin Müslüman taklidiyle salyangoz satma iştahıdır. Bedevilik İslam değildir, olmamıştır' dedi.

Sosyal medyada bekarlığa veda partisi için bir araya gelen gelin adayı ve arkadaşlarının ellerindeki alkolsüz şampanyayı patlatıtğı ve doyasıyta eğlendiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

METİN KÜLÜNK'TEN TEPKİ

"I am bride" notuyla paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk de yer aldı.

"PAGAN KÜRESEL AKLIN İNSANLARI KENDİLERİNE BENZETME HEDEFİ"

Külünk, sosyal medya paylaşımında görüntülere ilişkin şunları söyledi: Bu konuyu siyasal İslam'a bağlayanlar olacaktır. Sofradakiler başlarını örtmüşler diye... Siyasal İslam bir kenarda dursun, İslam o sofrada mevcut değil. Öyleyse mesele, birilerinin Müslüman taklidiyle salyangoz satma iştahıdır. Bedevilik İslam değildir, olmamıştır. 'Sözde tesettür' hali İslam'ı, İslam'ın esasını ve de birtakım insan gruplarını yolmanın modeli haline gelmiştir. Bu fotoğrafta ki durum, İslam'ın öngörüsünü anlayamamış hâlde cehaletiyle kalmıştır ve neo-liberalizmin, pagan küresel aklın insanları kendilerine benzetme hedefinin parçası olan bir haldir.

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
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Metin Külünk, Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Toplum Gelin Adayının Alkolsüz Şampanya Patlatması Sosyal Medyada Tepki Topladı - Son Dakika


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