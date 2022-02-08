Gelin alma merasiminde drone ile beyaz güller yağdırdı - Son Dakika

Gelin alma merasiminde drone ile beyaz güller yağdırdı

İSTANBUL - Teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımızda daha fazla alanda gördüğümüz drone'lar bu kez gelin alma merasiminde karşımıza çıkıyor. İş adamının özel isteği üzerine drone ile çiçek getirilip gökyüzünden beyaz güller yağdırılması ortaya renkli görüntüler çıkmasına neden oldu.

İş adamı Taner Sürücü dünya evine girdiği Müge Akbulut Sürücü ile birlikte ilginç bir gelin alma merasimi gerçekleştirdi. İş adamı Sürücü'nün isteği üzerine çiçek firması özel projeler üzerinde ar-ge çalışması yapan drone pilotu Ümit Şale ile özel bir drone tasarımı yaptırdı. Ankara Ümitköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen gelin alma merasiminde özel olarak tasarlanan drone havalanarak önce gelin çiçeğini getirildi. Daha sonra ise drone altına bağlanan özel mekanizma ile 3 kasa dolusu gül çiftin üzerine bırakıldı. Drone üzerinden güllerin bırakıldığı o anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Davul ve zurnaların eşliğinde bir süre oynayan çift daha sonra konvoy ile düğün töreninin yapıldığı yere gittiler.