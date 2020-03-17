Gelin almada koronavirüs farkındalığı için medikal tulum ve maskeyle oynadılar - Son Dakika
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Gelin almada koronavirüs farkındalığı için medikal tulum ve maskeyle oynadılar

7 saat önce

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, gelin alma törenine katılanlar koronavirüs salgınına dikkat çekmek için medikal tulum giyip, maske takarak çiftetelli oynadı.

Gelin almada koronavirüs farkındalığı için medikal tulum ve maskeyle oynadılar, System.String[]
BURSA'nın Karacabey ilçesinde, gelin alma törenine katılanlar koronavirüs salgınına dikkat çekmek için medikal tulum giyip, maske takarak çiftetelli oynadı. Davul zurna eşliğinde oynayanların görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

Bursa'da geçen pazar günü Betül-Özkan Manay çifti, Karacabey'de yapılan düğün organizasyonuyla dünya evine girdi. Gelin ve damadı mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemeyen arkadaşları, gelin alma eğlencesinde hem farkındalık yaratmak hem de çiftin mutlu günlerinde beraber olmak için medikal tulum giyip, maske takarak davul zurna eşliğinde oynadı. Sokakta cep telefonu kamerasıyla kaydedilen maskeli grubun davul zurna eşliğinde çiftetelli oynaması, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.


- Karacabey
Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:04 Kaynak: DHA
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