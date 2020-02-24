Gelin arabalı soyguncular, çaldıkları altın ve parayı gömmüş(2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gelin arabalı soyguncular, çaldıkları altın ve parayı gömmüş(2) - Son Dakika

Gelin arabalı soyguncular, çaldıkları altın ve parayı gömmüş(2)

6 saat önce

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Konya'da plakalarını 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatarak, gelin arabası görüntüsü verdikleri otomobille geldikleri kuyumcudan silah tehdidiyle 82 bilezik ve 20 bin lira alıp kaçan Servet Gülperi (21) ve Alparslan Çokkaynar (22) çıkarıldığı...

Gelin arabalı soyguncular, çaldıkları altın ve parayı gömmüş(2), System.String[]

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konya'da plakalarını 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatarak, gelin arabası görüntüsü verdikleri otomobille geldikleri kuyumcudan silah tehdidiyle 82 bilezik ve 20 bin lira alıp kaçan Servet Gülperi (21) ve Alparslan Çokkaynar (22)  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Gülperi, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:07 Kaynak: DHA
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