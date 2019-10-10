Son Dakika Haberleri: "Gelin arabası" gibi süslenen araçtan uyuşturucu çıktı
Son Dakika Güncel 'Gelin arabası' gibi süslenen araçtan uyuşturucu çıktı

"Gelin arabası" gibi süslenen araçtan uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan gelin arabası görünümlü araçta, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan gelin arabası görünümlü araçta, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akşehir Engili yol kavşağında uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri gelin arabası gibi süslenmiş 42 UJ 319 plakalı otomobili, uygulama noktasında durdurmak istedi.

Araç sürücüsünün, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmasıyla başlayan kovalamacada, otomobil havaya ateş edilerek durduruldu.

Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 30 gram eroin ve 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler Muhammed Raşid Ç. (27), Berkcan Ö. (18) ve otomobil sürücüsü Ali K. (25) gözaltına alındı.


Zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Akşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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