Son Dakika Haberleri: Gelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildi
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Gelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildi

40 dakika önce

HAKKARİ'de, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde, şüphe üzerine polis ekiplerince arama yapıldı.

Gelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ'de, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde, şüphe üzerine polis ekiplerince arama yapıldı. 74 kilo 400 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.

Yüksekova ilçe merkezinde polis ekipleri, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobili şüphe üzerine, kontrol noktasında durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği 'Pars' ile araçta yaptığı aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi ise gözaltına alındı.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:35 Kaynak: DHA
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