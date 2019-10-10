Son Dakika Haberleri: Gelin arabası gibi süslenen otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Gelin arabası gibi süslenen otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Gelin arabası gibi süslenen otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

35 dakika önce

KONYA'nın Akşehir ilçesinde gelin arabası gibi süslenen otomobilde yapılan aramada 30 gram eroin ile 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gelin arabası gibi süslenen otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

KONYA'nın Akşehir ilçesinde gelin arabası gibi süslenen otomobilde yapılan aramada 30 gram eroin ile 50 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Akşehir- Engili Mahallesi yolunda rutin yol kontrol uygulaması sırasında gelin arabası gibi süslenen 42 EJ 319 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis de peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından polis, havaya ateş ederek aracı durdurdu. Sürücü Ali K. (25) ile yanındaki Muhammed Raşid Ç. (27) ve Berkcan Ö. (18) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 30 gram eroin ile 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Uyuşturucu Ticareti, Akşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:18 Kaynak: DHA
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