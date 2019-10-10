Son Dakika Haberleri: Gelin arabası gibi süslenen otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Gelin arabası gibi süslenen otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Gelin arabası gibi süslenen otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

46 dakika önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde gelin arabası gibi süslenen bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gelin arabası gibi süslenen otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde gelin arabası gibi süslenen bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Engili Mahallesi yol kavşağında uygulama yapan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri gelin arabası şeklinde süslenmiş 42 UJ 319 plakalı aracı uygulama noktasında durdurmak istedi. Araç sürücüsünün polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca yaşandı. Havaya ateş ederek aracı takip eden polis ekipleri daha sonra aracı durdurmayı başardı. Araçta ve araç içerisinde bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 30 gram eroin ve 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan Muhammed Raşid Ç. (27), Berkcan Ö. (18) ve araç sürücüsü Ali K. (25) gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Akşehir, Konya, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı
İncirlik Üssü'nde Barış Pınarı Harekatı hareketliliği Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:31:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelin arabası gibi süslenen otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]