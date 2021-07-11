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Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti - Son Dakika

Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti

11.07.2021 10:10
Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti, System.String[]

Malatya'da 13 yıllık eşinden boşanan Murat Akdoğan, davanın görüleceği adliyeye üzerinde "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazdırdığı araçla geldi.

Malatya'da 13 yıllık eşinden boşanan Murat Akdoğan, davanın görüleceği adliyeye üzerinde "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazdırdığı araçla geldi.

Malatya'da düğünlerde araç süsletme geleneğinin tersinin yaşandığı ilginç bir olay yaşandı. Murat Akdoğan isimli vatandaş, 13 yıllık evliliğini noktalamak için görülecek dava öncesinde aracını süsleterek, "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazdırdı. Gelin arabası gibi süslettiği aracı ile adliyeye gelen Akdoğan, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada ise "İnsanlar bazen de ayrılırken bu kadar mutlu olabiliyor" dedi.

Evliliği sürecinde kötü günler yaşadığını savunan Akdoğan, "İnsanların sadece evlenirken değil boşanırken de mutlu olacağını belirtmek için böyle bir tepkide bulundum. Yani insanlar sadece evlenirken mutlu olmuyor, bazen de ayrılırken mutlu oluyor. Yaşadığım kötü günler geride kalıyor. Tüm evlenecek gençlere tavsiyem iyi düşünsünler. Tanımadan evlenmesinler. Allah kimsenin yuvasını bozmasın" şeklinde konuştu.

Murat Akdoğan, Malatya Adliyesi'nde görülen duruşmada 13 yıllık eşinden boşandı. - MALATYA

Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti
Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti
Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti

Malatya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti - Son Dakika


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