Son Dakika Haberleri: Gelin Arabası ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Gelin Arabası ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gelin aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Gelin Arabası ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde gelin aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesinde meydana gelen kazada, Hüseyin Korkmaz yönetimindeki 35 YLD 58 plakalı motosiklet ile Yakup Yılmaz yönetimindeki 35 GA 2293 plakalı gelin aracı çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:45 Kaynak: AA

Hüseyin Korkmaz, Akıncılar, İzmir, Ödemiş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de, CHP'li Meclis Üyesinin 16 Yaşındaki Oğlu Kendini Astı! Son Dakika! Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti İstanbul'daki 15 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 21:11:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelin Arabası ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]