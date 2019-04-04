Gelin Arabası ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
1 saat önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde gelin aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde gelin aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akıncılar
Mahallesinde meydana gelen kazada, Hüseyin Korkmaz
yönetimindeki 35 YLD 58 plakalı motosiklet ile Yakup Yılmaz
yönetimindeki 35 GA 2293 plakalı gelin aracı çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:45 Kaynak: AA
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