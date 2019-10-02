"Gelin arabası" süsü verilen araçta uyuşturucu bulunması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "gelin arabası" süsü verilen ve plakasına "evleniyoruz" yazılan otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan ve plakası "evleniyoruz" yazısı ile kapatılan otomobilde bulunan 74 kilo 400 gram eroinle ilgili gözaltına alınan sürücü A.T. ve iki şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılardan A.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.