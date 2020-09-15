Gelin arabasında gülümseten yazı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uzun yıllardır elektrikçilik yapan Murat Güvenç, düğün aracının arkasına yazdığı yazı ile görenleri gülümsetti.

Cansu Kılınç ile dünya evine giren elektrik ustası Murat Güvenç, düğün arabasının arkasına ilginç ve bir o kadar da gülümseten bir yazı yazdırdı. Arabanın arkasına "10 yıldır elektrikçiyim böyle çarpılma görmedim" yazdıran Güvenç, yazdığı bu yazı ile hem aşkını anlattı hem de yazıyı okuyanların yüzünü gülümsetti. - TEKİRDAĞ