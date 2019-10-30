Son Dakika Haberleri: Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındı

Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındı

39 dakika önce

Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındıERZİNCAN - Erzincan'da gelin arabasıyla trafik ekiplerinin 'dur' ikazına uymayıp aracı polislerin üzerine kırdığı öne sürülen sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.

Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındı

ERZİNCAN - Erzincan'da gelin arabasıyla trafik ekiplerinin 'dur' ikazına uymayıp aracı polislerin üzerine kırdığı öne sürülen sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Erzincan merkez Dörtyol Kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik ekiplerinin 'dur' ikazına riayet etmeyip kullandığı gelin arabası olarak süslenmiş otomobili polislerin üzerine kıran sürücü kısa sürede yakalandı. Daha sonra yaşanan tartışma üzerine olay yerine takviye polis ekipleri de çağrıldı. Gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken araçta arama yapıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındı

Erzincan, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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