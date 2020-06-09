Gelin arabasını soyan zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Gelin arabasını soyan zanlılar adliyeye sevk edildi

Adana'da düğün öncesi tarihi Taş Köprü kenarında fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damadın aracındaki altın ve parayı çalan iki zanlı adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da düğün öncesi tarihi Taş Köprü kenarında fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damadın aracındaki altın ve parayı çalan iki zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sümeyye Buzlucan ve Tahir Bilmez düğün öncesi tarihi Taş Köprü ve eski Kız Lisesi'ndeki parkta fotoğraf çektirmeye geldi. Çift, gelin aracını yol kenarına park etti. Fotoğraf çekimi bittikten sonra da düğüne gitmek üzere araçlarının yanına gelen gelin ve damat, araç kapısının açık olduğunu görünce şok oldu. Aracı kontrol eden çift, içinde 11 bin 400 lira değerindeki kolye ve 600 liranın olduğu çantanın çalındığını fark etti. Damat hemen polisi arayarak bilgi verdi.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından zanlıların Kadir İ. ve Umut Ş. olduğu belirledi. Polis bir süre sonra zanlıların adresine baskın yaparak olayın üzerinden 24 saat geçmeden zanlıları yakaladı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alınırken 11 bin 400 lira değerindeki altın kolye ve 600 lira ise gelin ve damada verildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.