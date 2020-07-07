Gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı: 4 yaralı

Gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı: 4 yaralıHATAY'ın Samandağ ilçesinde trafik ışığının bulunmadığı kavşakta bir gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı.

Gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı: 4 yaralı

Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü

HATAY'ın Samandağ ilçesinde trafik ışığının bulunmadığı kavşakta bir gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Yaşar Kemal Caddesi ile inşaatı devam eden ve trafik ışığı bulunmayan çevre yolu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre düğün hazırlığı yapan gelin ve damadın içerisinde bulunduğu 31 AAK 160 plakalı otomobil cadde üzerinde ilerlerken, çevre yolundan çıkan 31 SR 958 plakalı arazi aracıyla çarpıştı. Araçlar dereye uçtu. Vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkartılan gelin ve damat ile 2 kişi, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımıyla dereden çıkartılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samandağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 04:45 Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
17:22
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
16:33
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Koronavirüs salgınında ölüm riskini artıran genler 28 bin yıllık mirasmış
16:01
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
15:48
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
15:47
Balotelli'nin menajeri, transfer için Al Sharjah ile görüşüyor
15:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 17:58:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]