Gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı: 4 yaralı
Gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı: 4 yaralıHATAY'ın Samandağ ilçesinde trafik ışığının bulunmadığı kavşakta bir gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı.
Gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı: 4 yaralı
HATAY'ın Samandağ ilçesinde trafik ışığının bulunmadığı kavşakta bir gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza, Yaşar Kemal Caddesi ile inşaatı devam eden ve trafik ışığı bulunmayan çevre yolu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre düğün hazırlığı yapan gelin ve damadın içerisinde bulunduğu 31 AAK 160 plakalı otomobil cadde üzerinde ilerlerken, çevre yolundan çıkan 31 SR 958 plakalı arazi aracıyla çarpıştı. Araçlar dereye uçtu. Vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkartılan gelin ve damat ile 2 kişi, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımıyla dereden çıkartılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:44 Kaynak: DHA
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