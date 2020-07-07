Gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

HATAY'ın Samandağ ilçesinde çevre yolu kavşağında gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Yaşar Kemal Caddesi ile inşaatı devam eden çevre yolu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre düğün hazırlığı yapan gelin ve damadın içerisinde bulunduğu 31 AAK 160 plakalı otomobil cadde üzerinde ilerlerken, çevre yolundan çıkan 31 SR 958 plakalı arazi aracıyla çarpıştı. Araçlar dereye uçtu. Vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkartılan gelin ve damat ile 2 kişi, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İsimleri öğrenilemeyen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımıyla dereden çıkartılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.