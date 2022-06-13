Gelin arabasıyla drift yaptı, sosyal medyadan paylaşınca cezadan kaçamadı: 9 bin 125 liralık ceza - Son Dakika
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Gelin arabasıyla drift yaptı, sosyal medyadan paylaşınca cezadan kaçamadı: 9 bin 125 liralık ceza

13.06.2022 18:12

Gelin arabasıyla drift yaptı, sosyal medyadan paylaşınca cezadan kaçamadı: 9 bin 125 liralık ceza Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi gelin arabasıyla drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca cezadan kurtulamadı.

Gelin arabasıyla drift yaptı, sosyal medyadan paylaşınca cezadan kaçamadı: 9 bin 125 liralık ceza

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi gelin arabasıyla drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca cezadan kurtulamadı. Şahsın otomobili 2 ay trafikten men edildi hem ehliyetine 2 ay el konulup hem de 9 bin 125 TL ceza kesildi.

Bafra'nın Kemalpaşa Mahallesi Çayıryüzü Sokak Alişim Düğün Salonu önünde drift yaptıktan sonra sosyal medyada yapılan paylaşım üzerine harekete geçen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri kırmızı renkli Tofaş marka aracı, yapılan çalışmalar neticesinde Sanayi 8. Sokakta park halinde buldu.

Araç sahibi Y.Ş., suçunu itiraf etti. Bunun üzerine araç sahibine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 67/1D maddesince 9 bin 125 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil, 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Y.Ş'nin sürücü belgesi 2 ay süreyle alındı. Ayrıca şahıs hakkında TCK 192/2 kapsamında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Gelin arabasıyla drift yaptı, sosyal medyadan paylaşınca cezadan kaçamadı: 9 bin 125 liralık ceza
Gelin arabasıyla drift yaptı, sosyal medyadan paylaşınca cezadan kaçamadı: 9 bin 125 liralık ceza
Gelin arabasıyla drift yaptı, sosyal medyadan paylaşınca cezadan kaçamadı: 9 bin 125 liralık ceza
Gelin arabasıyla drift yaptı, sosyal medyadan paylaşınca cezadan kaçamadı: 9 bin 125 liralık ceza

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gelin arabasıyla drift yaptı, sosyal medyadan paylaşınca cezadan kaçamadı: 9 bin 125 liralık ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelin arabasıyla drift yaptı, sosyal medyadan paylaşınca cezadan kaçamadı: 9 bin 125 liralık ceza - Son Dakika
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