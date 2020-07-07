Gelin arabasıyla otomobil çarpışıp dereye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Gelin arabasıyla otomobil çarpışıp dereye uçtu: 1 yaralı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde gelin arabasıyla otomobilin çarpışıp dereye uçması sonucu gelin yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Deniz Mahallesinde meydana geldi. Yaşar Kemal Caddesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AAK 160 plakalı otomobil ile 31 SR 958 plakalı gelin arabası çarpışıp dereye uçtu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan gelin Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Araçlar çekici yardımıyla çıkarıldı.