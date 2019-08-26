Son Dakika Haberleri: Gelin ata bindi "ya nasip" dedi
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Gelin ata bindi "ya nasip" dedi

10 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gelin alma töreni, yüzlerce yıllık örf ve geleneklere göre yapıldı.

Gelin ata bindi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gelin alma töreni, yüzlerce yıllık örf ve geleneklere göre yapıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların nedeniyle açık hava müzesi konumundaki Safranbolu ilçesinde yaşayan ve evlenmeye karar verdiği Cansel Bakal ile yüzlerce yıllık örf ve geleneklere göre düğün yapmak için kolları sıvayan Batuhan Özdemir, hazırlıklarını tamamladı.

Düğün günü kız evine gelin almaya atla giden Özdemir, davul ve zurnayı da eksik etmedi.

Kırmızı duvağı ve yöresel kıyafetler içerisinde kendisi için hazırlanan ata binen gelin "ya nasip" diyerek düğünün yapılacağı alana vatandaşın meraklı bakışları arasında geldi.

Batuhan Özdemir, gelenek ve görenekleri yaşatmak istediklerini ifade etti.

Cansel Bakal ise ata binmenin farklı bir duygu olduğunu söyledi.

Eski düğünleri yad eden vatandaşlar da bol bol fotoğraf çekti.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:16 Kaynak: AA
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