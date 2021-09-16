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Gelin birlikte temizleyelim! - Son Dakika

Gelin birlikte temizleyelim!

16.09.2021 17:15
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18 Eylül Dünya Temizlik Gününde Büyükşehir ve Let's Do it Türkiye hareketi, çevre gönüllüleriyle İzmit sahili ve mavi bayraklı plajlarda temizlik yapacak.

18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Büyükşehir, Kocaeli'de yaşayanları hep birlikte sahillerde temizlik yapmaya davet ediyor. Ulusal Mavi Bayrak Koordinatörlüğü ve Let's Do it!(Hadi Yapalım) Türkiye işbirliğinde gerçekleşecek etkinlik 18 Eylül Cumartesi günü Kocaeli'nin mavi bayraklı 7 halk plajında ve Büyükşehir Belediyesi arka sahiliyle otopark alanında eş zamanlı yapılacak. Etkinliğe katılmak isteyenler Let's Do it Türkiye'nin https://letsdoitturkey.com internet sitesinden saha gönüllüsü olmak için başvuru yapabilecek. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar 18 Eylül tarihine kadar kayıt yaptırabilecek.

LET'S DO İT TÜRKİYE

''Let's Do it'' hareketi 2008 yılında Estonya'da başlamış ve bugün tüm dünyada yaygınlaşmış bir çevre hareket. Bu hareket kapsamında 18 Eylül Dünya Temizlik Gününde Kocaeli Büyükşehir ile Let's Do it Türkiye işbirliğinde temizlik etkinliği düzenlenecek. Etkinlik kapsamında doğaya atılmış çöpleri temizlemek ve çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Geçen yıl "Haydi Yapalım!" sloganıyla düzenlenen çöp toplama etkinliği çerçevesinde Türkiye'de 40 binden fazla gönüllü insan etkinliğe katılarak yaklaşık 28 ton katı atık toplanmasını sağlamıştı.

KAYIT YAPTIRAN HERKES KATILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre dostu bir belediye olduğunu her fırsatta dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın da ayrı bir önem verdiği etkinliğe Let's Do it Türkiye'nin web sayfasından kayıt yaptıran herkes katılabilecek. Tüm dünya ve Türkiye'yle eş zamanlı olarak 18 Eylül 2021 Cumartesi günü yapılacak etkinlik kapsamında 10.00-13.00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi arka sahiliyle otopark alanında ve Mavi Bayraklı 7 adet halk plajında temizlik harekâtı düzenlenecek.

KURUM VE KURULUŞLARDAN DESTEK

Etkinliğe çevre gönüllülerinin yanı sıra Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Liman Başkanlığı, Kocaeli Deniz Ticaret Odası, Çevre Mühendisleri Odası, TÜRÇEV Ulusal Mavi Bayrak Koordinatörlüğü, Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğayı Koruma Derneği, Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği, TEMA Vakfı, KOBİDOS, Türkchopper Kocaeli Motosiklet Kulübü, KOMEK Medya, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları (İzci Grupları), Sağlık ve Sosyal Hizmetler (Kadın ve Aile Grupları), Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği, Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Kandıra Babalı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Ve Yaşatma Derneği, Kartepe Doğal Hayatı Koruma Kültür ve Turizm Derneği, Orman Çevre Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Saraybahçe Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Genç Kocaelililer Derneği,

TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı), Ensar Vakfı, Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, Akademi Lise, Bilgievleri gibi kurum ve kuruluşlar katılım sağlayacak.

DALGIÇLAR DENİZ ALTINDAN

İzmit sahilinde yürütülecek etkinlik kapsamında Luna Kafe'nin arkasındaki sahil kesiminin doğu tarafından başlayarak 5 kategoride (kağıt, plastik, metal, cam, izmarit) atıklar toplanacak. Vapur İskelesi tarafından ise Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği dalgıçları ile atık toplama çalışmaları yürütülecek. Tüm toplanan atıklar orta noktada sergilenerek, kategorize edilecek.

İZMİT SAHİLİ VE MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR

Pandemi şartlarına uygun olarak gerçekleşecek etkinlikte eldiven, çöp toplama aparatları, su ve yiyecek gibi ihtiyaçların karşılanmasında İZAYDAŞ destek verecek. Ayrıca çocuklara yönelik olarak İZAYDAŞ'ın maskotu İZAYCAN da alanda olacak ve çocuk çevre gönüllülerine yönelik etkinlikler olacak. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın organizasyonunda düzenlenecek çevre temizliği programında atıkların toplanması ve araçlara nakledilmesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sağlanacak. Özellikle deniz dibinde yapılacak temizleme çalışmaları ve Mavi Bayraklı Plajlarda yapılacak temizlik etkinliği Türkiye'ye güzel bir örnek oluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kocaeli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gelin birlikte temizleyelim! - Son Dakika


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