Aynı öz ve kök değerden gelen insanlar olduklarını ve bunu hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini söyleyen Eroğlu, "Tarihimiz bir, kaderimiz bir, umudumuz bir. Hepimiz aynı amaçlar etrafında buluşuyoruz. Güçlü bir gelecek, huzurlu bir yaşam hepimizin hakkı. Gelin canlar bir olalım" dedi.

Yapacağını söyleyen, söylediğini yapan…

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, Alevi Dernekleri Federasyonu Konak Şube Başkanı Murtaza Çiçek ve üyelerle bir araya geldi. Başkan ve üyelerden yaşanan sorunlara ilişkin bilgi alan Eroğlu, "Çözülemeyecek hiçbir şey yok. Yeter ki isteyelim ve amaç edinelim. Tüm sorunları sizlerle birlikte, hep beraber uyum içerisinde ve en acil zamanda çözüme ulaştırırız. Hizmetlerimizi, yaptıklarımızı, şehirciliğimizi biliyorsunuz. İnsanımıza ve dahi tüm canlılara duyduğumuz saygıyı her fırsatta yaptıklarımızla taçlandırdığımızı da biliyorsunuz. Konak'ın değerine değer katacak, insanımızı huzurlu bir yaşamla buluşturacak olan da biziz. 'Söylediğini yapan, yapacağını söyleyen' bir particilik anlayışından geliyoruz. Hepimiz el ele verirsek her işin üstesinden ustalıkla kalkarız. Şimdi gelin canlar bir olalım" diye konuştu.

Bizim mahallelerimiz…

Konak Belediye Başkan Adayı Eroğlu, aynı gün Gültepe Serhat Karslılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni de ziyaret ederek önceki hafta yapılan genel kurulla Başkan seçilen Ergün Ağbulak'a 'hayırlı olsun' dedi. Bir önceki Başkan Fahrettin Adıgüzel'inde hazır bulunduğu toplantıda üyelerle sohbet eden Melek Eroğlu, konuşmasında şu cümlelere yer verdi; "Biz bu topraklara güçlü bir şekilde bağlıyız. Kökü mazide olan atiyiz. Türkiye'nin geleceği hepimizin emekleriyle inşa ediliyor. Konaklılar olarak İzmir'in yükünü çeken bizleriz. Konak bu nedenle çok hassas, bu nedenle çok önemli. Bizim semtlerimiz, bizim mahallelerimiz hizmete tam anlamıyla aç. Sizin istek ve talepleriniz doğrultusunda birlikte yol alacağız. Konak bizimle, Konak sizinle değerlenecek."