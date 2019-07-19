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Gelin damadın Fenerbahçe aşkı

58 dakika önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dünya evine girecek genç çift düğün fotoğraflarını bugünün anısına Fenerbahçe bayrakları ile çektirdi.

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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dünya evine girecek genç çift düğün fotoğraflarını bugünün anısına Fenerbahçe bayrakları ile çektirdi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde dünya evine girecek olan Özge-Ferhat Kına çiftçi bugün yapılacak olan düğünleri öncesinde peribacaları arasında fotoğraf çektirdi. Fenerbahçeli çift bugünün Dünya Fenerbahçeliler Günü olması dolayısıyla fotoğraf çekimlerinde Fenerbahçe bayrağı ile poz verdi. Damat Ferhat Kına, "Ben de eşim de fanatik Fenerbahçe taraftarlarıyız. Bu akşam yapılacak düğümüz öncesinde peribacaları arasında gelin damat fotoğrafları çekimlerine çıktık. Bugün bizim dünya evine girecek olacağımız gün ile taraftarı olduğumuz Fenerbahçe'nin özel bir günü olduğunu biliyoruz. Biz de Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü gelin damat fotoğraflarımızda kullanmak istedik" dedi.

Gelin Özge Kına ise aslen Ankaralı olduğunu ifade ederken kendisinin de eşi gibi fanatik bir Fenerbahçeli olduğunu, bu yüzden düğünde giyeceği ayakkabısına bile Fenerbahçe yazdırdığını söyledi. - NEVŞEHİR
Fenerbahçe, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:50 Kaynak: İHA
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