Gelin damat 1 metreden fazla yaklaşmadı - Son Dakika

- Gelin damat 1 metreden fazla yaklaşmadı

Sosyal mesafeli ve maskeli dügün "istenince yapılabilirmiş" dedirtti

BURSA - Bursa'da salonda bir araya gelen grup, sosyal mesafeye ve maske kullanımına uyarak düğün yaptı. Düğün başlamadan maske ve mesafe konusunda uyaran müzisyen ve düğün sahipleri herkese örnek oldu. Girişlerde dezenfekten ve ateş ölçüleri alındı. Evlenen çift düğün boyunca birbirlerine 1 metreden fazla yaklaşmadı.

Merkez Yıldırım ilçesinde düğün için salonda bir araya gelen grup, müzik eşliğinde oyunlar oynarken sosyal mesafe ile maske kuralına uyarak "istenince yapılabilirmiş" dedirtti.

Bursa'da bir çiftin sosyal mesafe kurallarına göre maske takarak yaptığı düğün herkese örnek oldu. İstenince yapılabilirmiş dedirten görüntüler merkez Yıldırım ilçesinde kaydedildi.

Davetlileri maske ve mesafe konusunda uyaran müzisyen, davete katılanlar sosyal mesafe kuralını uygulayıp birbirlerine 1,5 metre aralıklarla oturtuldu. Düğün boyunca halay çekenler ve çiftetelli oynayanlar sosyal mesafeyi gözetirken el ele de tutuşulmadı. Düğüne gelenler dezenfektan sıkılıp ateşleri ölçülerek salona alındılar.