Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni 2026 Tarihinde Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni 2026 Tarihinde Düzenlenecek

Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni 2026 Tarihinde Düzenlenecek
09.01.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin evlilik ve düğün sektöründeki prestijli etkinliklerinden biri olan Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni, 5 Şubat 2026'da İstanbul'daki Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenecek. Ferhat Muğurtay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan törende, Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün sunuculuk yapacak. Etkinlikte, düğün sektörü temsilcilerinin yanı sıra sanat, siyaset ve magazin dünyasından birçok isim bir araya gelecek.

Türkiye'nin evlilik ve düğün sektöründeki önemli organizasyonlarından Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni, 5 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'daki Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenecek. Organizasyon, Ferhat Muğurtay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Gecenin sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün üstlenirken, etkinlikte düğün sektörü temsilcilerinin yanı sıra sanat, siyaset ve magazin dünyasından birçok isim bir araya gelecek.

Gelin Damat Dergisi Ödülleri'ne, evlilik ve düğün sektöründe faaliyet gösteren firmalar başvurabiliyor. Başvurular www.gelindamat.com adresi üzerinden alınırken, ödüller dergi editörlerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda sahiplerini bulacak.

Etkinlikler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni 2026 Tarihinde Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Tutuklu belediye başkanı Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı Tutuklu belediye başkanı Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı
Manisa’da çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu Manisa'da çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu

16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 17:42:12. #7.11#
SON DAKİKA: Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni 2026 Tarihinde Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.