Son Dakika Haberleri: Gelin damat fotoğrafı çektirmek için "akrobasi uçuşlarına" geldiler
Son Dakika Güncel Haber

Gelin damat fotoğrafı çektirmek için "akrobasi uçuşlarına" geldiler

1 saat önce

Kocaeli'nden Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019"a gelin damat fotoğrafları çektirmeye gelen çift, akrobasi uçaklarının arasında mutluluk pozu verdi.

Gelin damat fotoğrafı çektirmek için

Kocaeli'nden Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019"a gelin damat fotoğrafları çektirmeye gelen çift, akrobasi uçaklarının arasında mutluluk pozu verdi.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi yetkililerinden izin alarak uçakların bulunduğu piste gelen Kadir Gürkan ile Esra Peköz çifti, özellikle Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in uçağının yanında fotoğraf çektirdi.

Düğünlerinin ekim ayında olacağını söyleyen Türk Hava Yolları personeli Kadir Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelin damat fotoğraflarına renk katmak için Sivrihisar'a geldiklerini söyledi.

Gürkan, akrobasi uçak gösterilerini çok sevdiğini dile getirerek, "İleride eşimle birlikte tekrar buraya geldiğimizde bize bir anı kalsın istedik. Hem farklı olsun istedik hem de heyecan katmak istedik. Sevdiğim bir etkinlik, sevdiğim kadın bugün bir arada. Çok mutluyum." dedi.

Gelin adayı Esra Peköz de heyecanlı olduğunu belirterek "Gelinlikle fotoğraflarımın böyle bir ortamda çekileceğini hiç hayal etmemiştim. Mükemmel bir ortam. Çok mutluyum." diye konuştu.

Çift, fotoğraf çekiminin ardından etkinlik alanında akrobasi uçuşlarını izledi.

Sivrihisar, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 araç birbirine girdi, TEM otoyolunda 7 kilometre araç kuyruk oluştu
Hamile yolcu halk otobüsüyle hastaneye yetiştirildi Galatasaray, Dragana Stankovic'i transfer etti ABD'de ölen doktorun evinde 2 binden fazla fetüs bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 17:48:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelin damat fotoğrafı çektirmek için "akrobasi uçuşlarına" geldiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]