Gelin damat Pamukkale'de masa tenisinde yarıştı - Son Dakika

- Gelin damat Pamukkale'de masa tenisinde yarıştı

Pamukkale'nin eşsiz güzelliğinde 'Dünya Masa Tenisi Günü' kutlandı

DENİZLİ - Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), 6 Nisan'da "Dünya Masa Tenisi Günü" kapsamında bu yıl Denizli'de Pamukkale'nin eşsiz güzellikleri üzerinde masa tenisi etkinliği gerçekleştirdi.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından her yıl 6 Nisan tarihinde kutlanan "Dünya Masa Tenisi Günü" kapsamında Pamukkale'nin eşsiz güzellikleri üzerinde Pamukkale Natural Park'ta düzenlenen etkinlikte masa tenisi gösterileri ile farkındalık oluşturuldu. Denizli'de her sene yapılan etkinliklerden farklı olarak bu yıl Pamukkale'nin doğal ve eşsiz güzelliklerinin yerden ve havadan çekimlerle uluslararası tanıtıma katkı sunması için özel görüntüler hazırlandı. Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun dünya çapında etkinliklerden paylaştığı görüntüler milyonlarca izleyiciyle bu yılda buluşacak.

Gelin damat birlikte yarıştılar

Öte yandan, arka planda Pamukkale'nin güzelliğinin gölgesindeki etkinlikte sporcular, turistler ve katılımcılar pandemi tedbirleri çerçevesinde masa tenisi oynadı. Fotoğraf çekimi gerçekleştiren gelin damat da birlikte masa tenisi oynadı.