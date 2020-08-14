Gelin, damat ve arkadaşları tüyleri diken diken etti - Son Dakika

Gelin, damat ve arkadaşları tüyleri diken diken etti

Ellerinde Türk bayraklarıyla ilk önce arkadaşları ardından gelin ve damat salona girdi

Burak Cansız; "4 senedir bu anın hayalini kuruyorduk"

Edanur Cansız; "Düğün salonuna girerken tüylerimiz diken diken oldu"

BİLECİK - Bilecik'te dünya evine giren Edanur-Burak Cansız çiftinin Türk bayraklı düğün salona girişleri davetlilerin tüylerinin diken diken yaptı.

Bilecik'te geçtiğimiz gün dünya evine giren Edanur-Burak Cansız, düğün salonunda sahneye çıkış müziği aradıkları sırada güzel bir koreografi gördüler. İkili bu koreografi beğenirken, kendi düğünlerinde de uygulama karar verdiler. Yaklaşık 15 arkadaşına bu olayı anlatan çift olumlu sonuç alınca hemen işe koyuldular. Düğün günü düğün salonuna kızlı erkekli 15 kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Plevne Marşı eşliğinde girdiler. İçeride yarım ay oluşturan 15 kişinin ardından bir Türk bayrağının bir ucunu gelin bir ucunu da damat tutarak içeri girdi. Bu sırada davetliler çiftti ayakta karşılarken, bu görüntü tüyleri diken diken yaptı.

"4 senedir bu anın hayalini kuruyorduk"

Edanur-Burak Cansız çiftinden Burak, "4 senedir bu anın hayalini kuruyorduk. İnternette bir video gördük. Daha sonra bu videoyu kendimizce uyarlayıp bu şekilde yapmak istedik. Yani diğer düğünlerden farklı bir giriş olsun istedik. Bu kadarda beğenileceğini de tahmin etmiyorduk. Gelen misafirler çok güzel karşıladı yani beğendiler. Sağ olsunlar arkadaşlarımızın yardımıyla da gayet güzel olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Edanur Cansız ise, çok mutlu olduklarını belirterek, "Düğün salonuna girerken tüylerimiz diken diken oldu" dedi.