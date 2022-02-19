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Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı - Son Dakika

Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı

19.02.2022 13:52

Gelin alma töreni sırasında arkadaşlarının dayağından kaçmak isteyen damadın, aniden aşağı atlayarak evin penceresinden girmesi herkeste şaşkınlık yarattı.

Türkiye'de düğünlerde, damadı temsili olarak dövme gibi gelenekler uygulanıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video ise hayli ilgi gördü. Gelin almaya giden damat, arkadaşlarının dayağından kurtulmak için oldukça akıllı bir hamleye imza attı.

AŞAĞI ATLAYIP PENCEREDEN GİRDİ

Arkadaşlarının yumruklarının hedefi olmak istemeyen damat, tam evin kapısına yaklaştığı sırada bodrum kata atlayarak evin pencereden içeri girdi. Bu sırada konukların da damadın akıllı hamlesi nedeniyle şaşkınlık yaşadığı görüldü.

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SON DAKİKA: Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı - Son Dakika
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