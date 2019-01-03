Son Dakika Haberleri: Gelin Evine Müdahale Etmek İsteyen Kayınvalide Yandı

Gelin Evine Müdahale Etmek İsteyen Kayınvalide Yandı

31 dakika önce

Adana'da gelininin evinde çıkan yangına yardıma koşan kayınvalide müdahale esnasında yangından etkilenerek vücudunda yanıklar oluştu.

Gelin Evine Müdahale Etmek İsteyen Kayınvalide Yandı, System.String[]
Adana'da gelininin evinde çıkan yangına yardıma koşan kayınvalide müdahale esnasında yangından etkilenerek vücudunda yanıklar oluştu. Olayda dumandan etkilenen anne ve bebeği ile birlikte kayınvalide hastaneye kaldırıldı.

Yangın, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni evli olduğu öğrenilen Aslı Ç. bebeğiyle birlikte oturduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Aslı Ç.'nin yardım istemesi üzerine yan binada oturan kayınvalidesi Songül Ç. yardıma koştu. Yanan evi geliniyle birlikte söndürmeye çalışan Songül Ç. yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yüzü yanan Songül Ç. ile dumandan etkilenen gelini ve torunu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin elektrik kontağı olduğu öğrenildi.

Öte yandan mahalle sakinlerinden bir kişi iki gündür sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

Hürriyet Mahallesi, Adana, 3. Sayfa
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