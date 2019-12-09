Gelin geldiği Kars'ta 150 sporcuya tekvando öğretiyor

İZMİT'te tanıştığı kick boksçu Bülent Dündar ile 6 yıl önce evlendikten sonra Kars'a gelin olarak gelen milli sporcu Kadriye Dündar (38), buradaki gençleri tekvandoyla tanıştırdı. Kadriye Dündar, "Şu anda 150 sporcum var. Türkiye şampiyonları çıkarıyoruz. Hedefimiz milli kadroda yer almak" dedi.

Evlendikten sonra Kars merkeze bağlı Dikme köyüne yerleşen Kadriye Dündar, 3 çocuk dünyaya getirmesine rağmen çok sevdiği tekvandodan kopmadı. Eşinin kick boks sporu ile uğraştığını ancak şu anda yaşadıkları köyde çiftçilik yaptığını belirten Kadriye Dündar, köyde eşine yardım ettikten sonra şehir merkezindeki spor salonunda öğrencilerini çalıştırdığını belirtti. Kadriye Dündar, "Bu spora 7 yaşında iken başladım. Yedisi Avrupa şampiyonluğu olmak üzere birçok başarıya imza attım. Eşimle evlenip Kars'a geldim. Kentte tekvando antrenörü olmadığı için gençlerin bu sporu yapamadığını görünce kolları sıvadım. 10 öğrenci ile bu spora başladık. Şimdi sayımız 150'yi buldu. Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırdığım sporcuların Türkiye çapında derece yapmasını istiyorum. İl, bölge ve çeşitli turnuvalarda şampiyonluklarımız var ama hedefimiz önce Türkiye şampiyonluğu sonra da milli takıma girmek. Çocuklarım da benim gibi bu sporu yapmaya başladı. Salondaki kızlarımızın sayısı erkeklere yaklaşıyor" diye konuştu.

Kent merkezine çok yakın olan Dikme köyünde yaşadıklarını sözlerine ekleyen Dündar, "Her sabah uyanıp evin işlerini yaptıktan sonra ahırda eşime yardım edip spor salonuna geliyorum. Burada yoğun bir tempo ile çalışıp, tekvandoyu en iyi yerlere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Çalıştığımız yerin bir aile ortamı olduğunu gören çoğu aile çocuklarını getirip bize teslim ediyor. Çok başarılı öğrencilerimiz var. Bunların kısa sürede milli takıma gireceğini ümit ediyorum" dedi.

Kars Alparslan Anadolu Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Rabia Günçe, tekvando ile Kadriye hoca sayesinde tanıştığını belirterek, "Altı yıldır tekvando yapıyorum. Birçok derecem var. Arkadaşlarım buraya geliyordu ben de gelince Kadriye hocam sayesinde bu spora başladım. Sporun çok faydasını gördüm. En azından kendimizi ya da yanımızdaki arkadaşımızı savunabiliyoruz. Benim akranlarıma tavsiyem spor yapmaları. Bu tekvando ya da bir başka spor olabilir. Ama sporsuz kalmasınlar" diye konuştu.