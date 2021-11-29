Üye Girişi
GELİN GELDİĞİ MAHALLEDE 'KAHVECİ HANIM AĞA' OLDU - Son Dakika

GELİN GELDİĞİ MAHALLEDE 'KAHVECİ HANIM AĞA' OLDU

29.11.2021 15:52

BURDUR'da 4 yıldır kahvehane işleten Sıdıka Gül Oğuzkan (51), çoğunluğu erkek müşterilerinin 'Sıdıka abla', 'başkan', 'hanım ağa', 'Gül hanım' hitabından memnun olduğunu söyledi.

BURDUR'da 4 yıldır kahvehane işleten Sıdıka Gül Oğuzkan (51), çoğunluğu erkek müşterilerinin 'Sıdıka abla', 'başkan', 'hanım ağa', 'Gül hanım' hitabından memnun olduğunu söyledi.

Halk Pazarı Caddesi'ndeki konfeksiyon mağazasını kapatıp kahvehane işletmeye başlayan Sıdıka Gül Oğuzkan, 4 yıldır bu mesleği severek yapıyor. Sabah saatlerinde kahvehanesini açıp, çayını demleyen Oğuzkan, gün içerisinde müşterilerine servis yapıyor. Çoğunlukla erkek müşterilerin okey ile iskambil oynadığı kahvehanede Oğuzkan, müşterilerinin kendisine 'Sıdıka abla', 'başkan', 'hanım ağa', 'Gül hanım' sözleriye sipariş vermesinden memnun olduğunu dile getirdi. Esnaf bir ailenin çocuğu olduğunu anlatan Oğuzkan, geçmişte konfeksiyon atölyesinde terzilik, tamirat yaptığını, daha sonra pazarda tezgah açtığını belirtti. Giyim sektöründe marka ürünlere ilgi artınca iş değişikliği yapmaya karar verdiklerini ifade eden Oğuzkan, 4 yıldır kahvehane işletiyoruz. Ben bu mahalleye gelin geldiğim için buraya alışığım. Kahvehaneme gelen vatandaşlar da bana alıştı. 'Gül hanım çay verir misin, 'Başkan kahve yapar mısın' diyorlar diye konuştu.

Kahveciliğin zor bir meslek olduğundan bahseden Oğuzkan, Aynı masaya defalarca gidiyorsun. Severek yapıyorum. Saat 07.30'da geliyorum. Akşama kadar devam ediyor. Para kazanmak kolay değil. Mecburuz çalışmaya. Önemli olan hakkını vererek helal para kazanmak. Ben de işimi en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum dedi.

İki oğlu ve iki torunu olduğunu söyleyen Oğuzkan, küçük oğlunun üniversite son sınıfta eğitimini sürdürdüğünü anlattı.

GELİN GELDİĞİ MAHALLEDE 'KAHVECİ HANIM AĞA' OLDU
GELİN GELDİĞİ MAHALLEDE 'KAHVECİ HANIM AĞA' OLDU
GELİN GELDİĞİ MAHALLEDE 'KAHVECİ HANIM AĞA' OLDU
GELİN GELDİĞİ MAHALLEDE 'KAHVECİ HANIM AĞA' OLDU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GELİN GELDİĞİ MAHALLEDE 'KAHVECİ HANIM AĞA' OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi 20:26 Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu 16:46 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 16:22 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! 15:32 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı 14:40 Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! 13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!

Son Dakika Haberleri
21:56 Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı
21:44 Getir şirketi, fırtına sebebiyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu
21:35 Üniversitede çalışan memur otoparkta silahla vurulmuş olarak bulundu
21:25 7. kattaki pencereden düşen lise öğrencisi yaşamını yitirdi
21:24 Babasını sokak ortasında öldüresiye dövdü! Kafasına darbe alan adamın durumu ağır
21:08 Ali Babacan'dan casusluk iddialarına cevap: Metin Gürcan'ın devletin gizli bilgisine ulaşma imkanı yok
21:07 Son dakika: Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı uyarı! Fırtına çok sert devam ediyor
20:55 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 29 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
20:53 Balotelli'den mest eden hareket! Yıldız futbolcunun bağışını Haluk Levent açıkladı
20:52 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür
Getir şirketi, fırtına sebebiyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu Getir şirketi, fırtına sebebiyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu         
21:45
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim         
16:05
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek         
14:28
Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu         
13:51
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 22:01:02. #1.11#
SON DAKİKA: GELİN GELDİĞİ MAHALLEDE 'KAHVECİ HANIM AĞA' OLDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement