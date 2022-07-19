Gelin getirme töreninde maganda dehşet saçtı - Son Dakika
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Gelin getirme töreninde maganda dehşet saçtı

19.07.2022 00:32
Gelin getirme töreninde maganda dehşet saçtı

Esenyurt'ta düğün sonrası gelini yeni evine törenle getiren aile mahalleliye şok yaşattı.

Esenyurt'ta düğün sonrası gelini yeni evine törenle getiren aile mahalleliye şok yaşattı. Kalabalık arasından bir şahıs pompalı tüfekle havaya ateş açarken, vatandaşların yaşadığı o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; nikahı kıyılan çifte, düğün sonrası yeni evlerine geçtikleri esnada aileleri ve arkadaşları da eşlik etti. Dualarla oturacakları evin önünde gelindiği esnada, şehir magandası yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Grup içindeki şahıslar sağa sola kaçışırken, evlerinin balkonunda olan komşular ise büyük korku yaşadılar. Olayda şans eseri ölü veya yaralı olmazken, yaşanan o korku anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gelin getirme töreninde maganda dehşet saçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelin getirme töreninde maganda dehşet saçtı - Son Dakika
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